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Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 17:22

Agergs homologa reajuste de tarifa da travessia Porto Alegre-Guaíba

Passagem passa de R$ 16,90 para R$ 19,15

Passagem passa de R$ 16,90 para R$ 19,15

EVANDRO OLIVEIRA/JC
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Em sessão realizada nesta terça-feira (8), o Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) homologou, por maioria, o reajuste da tarifa da travessia hidroviária de passageiros entre Porto Alegre e Guaíba, operada pela Catsul. Com a decisão, o valor cobrado pela viagem passa de R$ 16,90 para R$ 19,15, com vigência a partir da publicação no Diário Oficial do Estado.

O novo preço representa um reajuste de 13,29%, e teve o percentual calculado pela Metroplan, responsável pela gestão do transporte metropolitano.

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