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CapaGeralSaúde

Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 15:16

Anvisa aprova novo medicamento para prevenção da enxaqueca

Aquipta ainda não tem data definida para chegar às farmácias brasileiras

Aquipta ainda não tem data definida para chegar às farmácias brasileiras

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/JC
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Agências
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o registro do Aquipta (atogepanto), medicamento de uso oral da farmacêutica AbbVie para tratamento de enxaqueca.
 
O comprimido é indicado para adultos que têm pelo menos quatro episódios mensais de enxaqueca e respondem de forma insuficiente aos tratamentos disponíveis.

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