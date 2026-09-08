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Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 08:53

Países ricos têm pior desempenho da história no Pisa, e Brasil segue estagnado

No Brasil, 30 mil jovens realizaram a prova internacional de ciências, matemática e literatura

No Brasil, 30 mil jovens realizaram a prova internacional de ciências, matemática e literatura

Tomaz Silva/Agência Brasil
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Agências
O desempenho dos estudantes de países membros da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) foi o menor já registrado na história nas três áreas do conhecimento avaliadas pelo Pisa 2025. Praticamente estagnado na última década, o Brasil segue ainda bastante longe da média desses países.
Os resultados foram divulgados pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes na manhã desta terça-feira (8). O Pisa consiste em um estudo comparativo internacional realizado a cada três anos para avaliar o desempenho de alunos de 15 anos em ciências, leitura e matemática. A cada ciclo de avaliação, uma das três áreas de conhecimento recebe maior ênfase. Em 2025, a área destacada foi ciências.

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