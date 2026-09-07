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Publicada em 07 de Setembro de 2026 às 18:02

Segunda semana de setembro ainda será de frio no Rio Grande do Sul

Gaúchos terão que enfrentar mais um período de temperaturas baixas no Estado

Gaúchos terão que enfrentar mais um período de temperaturas baixas no Estado

Dani Barcellos/Especial/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
A segunda semana do mês de setembro, pós-feriado da Independência, ainda será de frio no Rio Grande do Sul, segundo a MetSul Meteorologia. Na terça-feira (8), os termômetros devem registrar nas primeiras horas da manhã a temperatura mínima de oito graus, e a máxima, chega a 22. Na quarta-feira (9), a previsão é de 13 graus, a mínima no começo da manhã, e a máxima que chega a 21 graus.

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