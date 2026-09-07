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Publicada em 07 de Setembro de 2026 às 16:53

Movimento é intenso nas rodovias no retorno do feriado da Independência

No começo da tarde, o trânsito ficou lento e congestionado nos pedágios de Gravataí e Santo Antônio da Patrulha

No começo da tarde, o trânsito ficou lento e congestionado nos pedágios de Gravataí e Santo Antônio da Patrulha

EVANDRO OLIVEIRA/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
Os motoristas que retornaram do interior do Rio Grande do Sul para Porto Alegre, após o feriado da Independência, encontraram rodovias movimentadas na tarde desta segunda-feira (7). Na rodovia BR-290, a Freeway, que liga Porto Alegre às praias do Litoral Norte gaúcho e de Santa Catarina, o fluxo de veículos foi intenso nas primeiras horas do dia.

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