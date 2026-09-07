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CapaGeralTradicionalismo

Publicada em 07 de Setembro de 2026 às 16:10

Abertura do Acampamento Farroupilha é realizada com acendimento da Chama Crioula

Feriadão da Independência levou muita gente ao Parque da Harmonia

Feriadão da Independência levou muita gente ao Parque da Harmonia

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
O feriado da Independência levou muita gente ao Parque da Harmonia para curtir as tradições gaúchas nesta segunda-feira (7). A circulação de público foi intensa nos piquetes que tinham música e muito churrasco. Quem passou pelo parque assistiu à abertura oficial do Acampamento Farroupilha 2026 que teve o recebimento da Chama Crioula. A cerimônia foi realizada às 12h30, no palco Jayme Caetano Braun. O candeeiro com o símbolo farroupilha foi recebido pelo prefeito, Sebastião Melo, que acendeu o facho oficial da Semana Farroupilha. Na cerimônia, também foi feita uma homenagem à patrona do Acampamento Farroupilha 2026, a cantora e compositora Fátima Gimenez.

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