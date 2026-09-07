São José dos Ausentes registra neve e mínima recorde no RS

Ar polar trouxe neve a São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, neste fim de semana ALEXANDRE PEREIRA/FAZENDA MONTE NEGRO/DIVULGAÇÃO/JC

A chegada de uma intensa massa de ar polar trouxe neve a São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, neste fim de semana, e deixou o feriado de 7 de Setembro com temperaturas típicas de inverno no município. De acordo com a MetSul Meteorologia, a precipitação ocorreu principalmente nas áreas de maior altitude, incluindo a região do Pico Monte Negro, a cerca de 1,4 mil metros de altitude.A neve foi registrada no domingo e atingiu também pontos de Cambará do Sul e Riozinho. Em São José dos Ausentes, o fenômeno ocorreu durante uma cavalgada na área do Pico Monte Negro. Houve ainda registro de chuva congelada em municípios como São Francisco de Paula e Gramado. Segundo a MetSul, a combinação entre instabilidade e a presença de ar muito frio em altitude favoreceu a ocorrência de precipitação invernal.A madrugada desta segunda-feira confirmou a intensidade da onda de frio. São José dos Ausentes registrou -6,8°C, a menor temperatura do Rio Grande do Sul em 2026. A marca superou os -6,4°C registrados em Pinheiro Machado em 16 de junho. O frio intenso ocorre poucos dias após o início da primavera meteorológica, período que compreende setembro, outubro e novembro.A previsão indicava que as condições para a ocorrência de neve ou chuva congelada poderiam persistir nas primeiras horas desta segunda-feira, principalmente nas áreas de maior altitude dos Campos de Cima da Serra. A possibilidade era maior acima de 1,2 mil metros, justamente nas regiões de São José dos Ausentes e do Planalto Sul de Santa Catarina.Para esta segunda-feira, a tendência é de tempo firme no Rio Grande do Sul, com predomínio de sol em grande parte do Estado sob influência de uma massa de ar seco e frio associada a uma área de alta pressão. O frio, entretanto, permanece intenso, com possibilidade de geada em diversas regiões.A massa de ar polar também deve manter temperaturas baixas na terça-feira (8), embora o pico do frio tenha ocorrido entre a madrugada e o começo desta segunda. A previsão divulgada antes da chegada do sistema apontava que as madrugadas de domingo, segunda e terça seriam as mais frias do episódio, com as menores marcas concentradas no início da semana.