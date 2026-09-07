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Publicada em 07 de Setembro de 2026 às 13:00

Frio e garoa marcam desfile de 7 de Setembro em Porto Alegre

Soldados das Forças Armadas marcham durante as comemorações da Independência do Brasil, na avenida Edvaldo Pereira Paiva, em Porto Alegre

Soldados das Forças Armadas marcham durante as comemorações da Independência do Brasil, na avenida Edvaldo Pereira Paiva, em Porto Alegre

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
O frio e a garoa marcaram o início da manhã do feriado de 7 de Setembro em Porto Alegre, onde 6.229 pessoas participaram do desfile cívico-militar que celebrou os 204 anos da Independência do Brasil, de acordo com o Comando Militar do Sul. Com os termômetros em torno de 8°C, a parada foi realizada na avenida Edvaldo Pereira Paiva, a partir das 10h, após a revista das tropas e a salva de gala, com 19 tiros de peças de artilharia. O número total de pessoas que acompanharam o evento, no entanto, não foi divulgado.

Organizado pelo Comando Militar do Sul, por meio da 6ª Divisão de Exército, o desfile contou com a presença do comandante Militar do Sul, general de Exército Luís Cláudio de Mattos Basto, e de representantes do governo do Estado.

A programação reuniu integrantes da Marinha, do Exército e da Força Aérea Brasileira (FAB), além da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, Guarda Municipal e Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

Entre os participantes estavam dois ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira (FEB). Aos 104 anos, o 2º tenente José Negri e o 2º tenente João da Silva Augustinho desfilaram ao lado de outros veteranos das Forças Armadas e de representantes de entidades civis coordenados pela Liga de Defesa Nacional.

A presença estudantil também integrou a programação. Alunos do Colégio Militar de Porto Alegre e do Colégio Tiradentes participaram da parada, que reuniu ainda cerca de 200 estudantes de escolas estaduais e particulares da Capital. A iniciativa buscou valorizar os símbolos nacionais e o significado histórico da Independência do Brasil.
O destacamento motorizado levou para a avenida aproximadamente 250 veículos, entre motocicletas, veículos militares e blindados das Forças Armadas | Fernanda Davoglio/Especial/JC
O destacamento motorizado levou para a avenida aproximadamente 250 veículos, entre motocicletas, veículos militares e blindados das Forças Armadas Fernanda Davoglio/Especial/JC


O destacamento motorizado levou para a avenida aproximadamente 250 veículos, entre motocicletas, veículos militares e blindados das Forças Armadas, além de equipamentos utilizados pelos órgãos de segurança pública das esferas federal, estadual e municipal.

No céu, dois caças e três helicópteros da Força Aérea Brasileira realizaram sobrevoos durante a programação. Aeronaves da Polícia Rodoviária Federal, da Brigada Militar e da Polícia Civil também participaram do desfile aéreo.

A passagem dos animais encerrou a parada. A tropa do Destacamento de Saúde Tracionado (DST) Hipomóvel foi formada por 351 cavalarianos pertencentes ao 3º Regimento de Cavalaria de Guarda e ao 4º Regimento de Polícia Montada da Brigada Militar.
Já o número total de publico que acompanhou o evento não foi divulgado | Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
Já o número total de publico que acompanhou o evento não foi divulgado Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC

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