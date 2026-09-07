Frio e garoa marcam desfile de 7 de Setembro em Porto Alegre

O frio e a garoa marcaram o início da manhã do feriado de 7 de Setembro
em Porto Alegre, onde 6.229 pessoas participaram do desfile cívico-militar que celebrou os 204 anos da Independência do Brasil
, de acordo com o Comando Militar do Sul. Com os termômetros em torno de 8°C
, a parada foi realizada na avenida Edvaldo Pereira Paiva, a partir das 10h
, após a revista das tropas e a salva de gala, com 19 tiros de peças de artilharia. O número total de pessoas que acompanharam o evento, no entanto, não foi divulgado.
Organizado pelo Comando Militar do Sul, por meio da 6ª Divisão de Exército
, o desfile contou com a presença do comandante Militar do Sul, general de Exército Luís Cláudio de Mattos Basto, e de representantes do governo do Estado.
A programação reuniu integrantes da Marinha, do Exército e da Força Aérea Brasileira (FAB), além da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, Guarda Municipal e Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).
Entre os participantes estavam dois ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira (FEB). Aos 104 anos, o 2º tenente José Negri e o 2º tenente João da Silva Augustinho desfilaram ao lado de outros veteranos das Forças Armadas e de representantes de entidades civis coordenados pela Liga de Defesa Nacional.
A presença estudantil também integrou a programação. Alunos do Colégio Militar de Porto Alegre e do Colégio Tiradentes participaram da parada, que reuniu ainda cerca de 200 estudantes de escolas estaduais e particulares da Capital. A iniciativa buscou valorizar os símbolos nacionais e o significado histórico da Independência do Brasil.
O destacamento motorizado levou para a avenida aproximadamente 250 veículos, entre motocicletas, veículos militares e blindados das Forças Armadas
Fernanda Davoglio/Especial/JC
O destacamento motorizado levou para a avenida aproximadamente 250 veículos, entre motocicletas, veículos militares e blindados das Forças Armadas, além de equipamentos utilizados pelos órgãos de segurança pública das esferas federal, estadual e municipal.No céu, dois caças e três helicópteros da Força Aérea Brasileira realizaram sobrevoos
durante a programação. Aeronaves da Polícia Rodoviária Federal, da Brigada Militar e da Polícia Civil também participaram do desfile aéreo.
A passagem dos animais encerrou a parada. A tropa do Destacamento de Saúde Tracionado (DST) Hipomóvel foi formada por 351 cavalarianos pertencentes ao 3º Regimento de Cavalaria de Guarda e ao 4º Regimento de Polícia Montada da Brigada Militar.
Já o número total de publico que acompanhou o evento não foi divulgado
Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC