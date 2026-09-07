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Publicada em 07 de Setembro de 2026 às 10:28

Rio Grande do Sul tem menor temperatura do ano com quase -7ºC

São José dos Ausentes registrou -6,8ºC na manhã desta segunda-feira (7)

São José dos Ausentes registrou -6,8ºC na manhã desta segunda-feira (7)

Alexandre Pereira/Divulgação/JC
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Jornal do Comércio
De acordo com levantamento da MetSul Meteorologia, 47 municípios que contam com estações meteorológicas registraram marcas abaixo de zero nesta segunda-feira (7). Apesar de o Rio Grande do Sul ter anotado a menor mínima de 2026 hoje, o começo de dia mais frio do ano até agora na média do Estado foi 26 de junho, quando 69 municípios caíram abaixo de zero no território gaúcho.

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