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CapaGeralExpointer 2026

Publicada em 06 de Setembro de 2026 às 14:39

Clima de festa e multidão marcam o último dia da 49ª Expointer

Para os expositores, o fluxo imenso de pessoas representou vitrines cheias e ótimos negócios

Para os expositores, o fluxo imenso de pessoas representou vitrines cheias e ótimos negócios

Dani Villar/Especial/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
A 49ª edição da Expointer chega ao fim neste domingo (06). Após registrar o maior público da história para um único dia no sábado, com 155.825 pessoas, o parque manteve um alto volume de visitantes. A intensa presença de pessoas fez com que, em alguns pavilhões, fosse muito difícil conseguir caminhar entre os estandes. Mas, apesar da multidão, os visitantes puderam prestigiar a feira.

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