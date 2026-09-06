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Publicada em 06 de Setembro de 2026 às 11:24

Expointer bate recorde histórico de público no sábado

O volume de acessos superou a marca recorde anterior, estabelecido em 2025, que era de 147.812 visitantes em um único dia

O volume de acessos superou a marca recorde anterior, estabelecido em 2025, que era de 147.812 visitantes em um único dia

Dani Villar/Especial/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
A Expointer registrou, no último sábado (5), o maior público para um único dia em toda a história do evento. De acordo com os dados oficiais, 155.825 pessoas visitaram o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

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