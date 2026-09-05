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CapaGeralDireitos Humanos

Publicada em 05 de Setembro de 2026 às 16:50

Movimento contra violência sexual lança site para facilitar denúncias

Plataforma funciona como atalho para os mais de 3,5 mil conselhos tutelares existentes pelo País

Plataforma funciona como atalho para os mais de 3,5 mil conselhos tutelares existentes pelo País

Agência Brasil
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Fruto de uma parceria entre a Childhood Brasil, o Instituto Liberta, o Grupo Mulheres do Brasil e a Vibra Energia, o Movimento Violência Sexual Zero lançou o Mapa Nacional dos Conselhos Tutelares.

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