Porto Alegre,

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CapaGeralTrânsito

Publicada em 05 de Setembro de 2026 às 08:28

Caminhão pega fogo próximo à Arena do Grêmio

Seguradora foi acionada para resgatar a carga; trânsito já foi liberado no local

Seguradora foi acionada para resgatar a carga; trânsito já foi liberado no local

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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JC
JC
Um caminhão que carregava carne pegou fogo no início da manhã deste sábado (5), na BR-290, próximo à Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O incidente aconteceu no sentido Interior e deixou o veículo completamente destruído. O motorista e outras duas pessoas que estavam na boleia não se feriram.

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