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Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 17:51

Fundo Amanhã lança programa de gestão no agro na casa do Jornal do Comércio na Expointer

Ricardo Lautert, Presidente e Fernando Thormann, Conselheiro, Fabrício Leal, Vice-Presidente do Fundo Amanhã visitaram a casa do Jornal do Comércio na Expointer

Ricardo Lautert, Presidente e Fernando Thormann, Conselheiro, Fabrício Leal, Vice-Presidente do Fundo Amanhã visitaram a casa do Jornal do Comércio na Expointer

FERNANDA DAVOGLIO/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
O Programa Amanhã Agro é uma iniciativa de extensão universitária voltada para estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O objetivo é desenvolver competências em gestão, inovação e sustentabilidade aplicadas ao agronegócio, algo que, segundo os organizadores, serve para preencher uma lacuna de conhecimentos gerenciais nas formações tradicionais. O projeto funciona no formato de bootcamp, combinando 12 semanas de aulas com especialistas sobre práticas do setor com a atuação prática no desenvolvimento de um projeto dentro de uma organização parceira.

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