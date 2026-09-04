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Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 11:17

Quase 59% dos trabalhadores de aplicativos estavam em plataformas de transporte em 2025, diz IBGE

Maioria atuava em transporte particular de passageiros totalizando 1,056 milhão de profissionais

Maioria atuava em transporte particular de passageiros totalizando 1,056 milhão de profissionais

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
Os aplicativos de transporte particular de passageiros concentram o maior contingente de trabalhadores de plataformas. Essa categoria empregava cerca de 1,155 milhão de pessoas, equivalente a 58,9% do total de trabalhadores em aplicativos de serviços no país em 2025.
A maioria atuava em plataformas de transporte particular de passageiros, sem considerar os de táxi, totalizando 1,056 milhão de profissionais (53,9%). Os aplicativos específicos de táxi empregavam uma minoria de 232 mil pessoas (11,8%).

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