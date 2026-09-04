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Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 09:55

Semana Caldeira ocorre em setembro e espera receber mais de 10 mil pessoas

Semana Caldeira ocorre entre os dias 21 e 25 de setembro no bairro Navegantes

Semana Caldeira ocorre entre os dias 21 e 25 de setembro no bairro Navegantes

Instituto Caldeira/Divulgação/JC
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De 21 a 25 de setembro, o Instituto Caldeira ocupa seus 55 mil metros quadrados no bairro Navegantes com a quinta edição da Semana Caldeira. Serão cinco dias de programação gratuita e exclusivamente presencial, com mais de 300 atividades distribuídas em 10 palcos. As informações são da organização do evento.

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