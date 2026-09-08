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Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 17:56

Falta de professores trava curso de Cinema da Ufrgs

Reitora da instituição, Marcia Barbosa, diz que vem cobrando do governo federal a disponibilização das vagas necessárias

Reitora da instituição, Marcia Barbosa, diz que vem cobrando do governo federal a disponibilização das vagas necessárias

EVANDRO OLIVEIRA/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
A falta de professores é hoje o principal obstáculo para a abertura do sonhado curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). A instituição depende da liberação de novas vagas docentes pelo Ministério da Educação (MEC) para colocar o projeto em funcionamento, conforme a reitora, Marcia Barbosa.

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