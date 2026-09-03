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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 18:41

UTIs Inteligentes chegam ao RS com investimento de R$ 211 mil em equipamentos

Dez dos 59 leitos do Hospital Nossa Senhora da Conceição receberam os equipamentos

Dez dos 59 leitos do Hospital Nossa Senhora da Conceição receberam os equipamentos

Joaquim Porto/Especial/JC
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Joaquim Porto
Joaquim Porto
O Ministério da Saúde (MS) apresentou, nesta quinta-feira (3), a conexão da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Inteligente, no Hospital Nossa Senhora da Conceição. Interligado a todas Unidades Básicas de Saúde (UBS) para verificar o histórico do paciente, o objetivo principal é conseguir desenvolver a Inteligência Artificial (IA) para identificar problemas e solucioná-los com maior agilidade. Até o momento, dez dos 59 leitos já contam com os novos equipamentos , que totalizam um investimento de R$ 211 mil.

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