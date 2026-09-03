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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 20:24

Inscrições para Enem PPL serão abertas em 5 de outubro

Responsáveis pedagógicos de unidades prisionais são responsáveis pela realização de inscrições

Responsáveis pedagógicos de unidades prisionais são responsáveis pela realização de inscrições

Agência Brasil
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 As inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio de 2026 de pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL) começam em 5 de outubro e devem ser feitas por intermédio do responsável pedagógico da unidade. O período de inscrições seguirá até 23 de outubro.

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