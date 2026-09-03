Porto Alegre,

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CapaGeralSaúde

Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 17:48

Prontuário do Cidadão integra saúde pública de Porto Alegre

Melo ressaltou que a integração dos sistemas deve contribuir para melhorar a gestão dos serviços públicos

Melo ressaltou que a integração dos sistemas deve contribuir para melhorar a gestão dos serviços públicos

Pedro Piegas / PMPA / JC
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Laura Richa
Laura Richa
A Prefeitura de Porto Alegre passou a disponibilizar, nesta quinta-feira (3), o acesso da população ao Prontuário do Cidadão. A plataforma permite que usuários da rede pública consultem, por meio da conta Gov.br, informações da própria trajetória de atendimento em diferentes serviços de saúde do município.

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