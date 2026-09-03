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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 10:36

Rio Grande do Sul enfrenta nova onda de frio e chuva nos próximos dias

Mudança deve trazer marcas negativas, formação de geada e precipitações invernais

Mudança deve trazer marcas negativas, formação de geada e precipitações invernais

EVANDRO OLIVEIRA/ARQUIVO/JC
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Após dias com estabilidade, o Rio Grande do Sul recebe uma nova onda de frio e chuva, que inicia nesta quinta-feira (3) à noite. A mudança deve trazer marcas negativas, formação de geada e precipitações invernais, segundo alerta da MetSul Meteorologia.

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