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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 09:06

Estudo encontra 480 sites falsos para pagamentos de pedágio 'free flow'

Atualmente, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, há 93 desses pedágios em rodovias sob concessão privada no País

Atualmente, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, há 93 desses pedágios em rodovias sob concessão privada no País

Gustavo Mansur/Secom/JC
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Agências
Um levantamento da consultoria de tecnologia Kaspersky identificou 480 sites falsos que prometem regularizar passagens pelo modelo de pedágios "free flow". Nesse sistema de passagem livre - free flow ou Siga Fácil como é chamado pelo Governo de São Paulo -, não é preciso parar para quitar a tarifa.

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