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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 19:03

Evento debate fator humano no ensino em tempos de IA

No dia 9 de setembro, o médico e escritor J.J. Camargo palestra sobre a relação entre técnico e o humano

No dia 9 de setembro, o médico e escritor J.J. Camargo palestra sobre a relação entre técnico e o humano

Agência RBS/Divulgação/JC
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Com o objetivo de reafirmar que o lado humano permanece insubstituível na relação ensino-aprendizagem, a 14ª edição do Inteligência Coletiva debate o tema “O futuro da educação continua humano”, dias 9 e 12 de setembro, no Teatro CIEE e no Colégio Farroupilha, em Porto Alegre.

Idealizado pela Escola de Professores Inquietos, uma iniciativa do Colégio Farroupilha, o evento voltado a educadores ocorre em duas datas, na capital. No dia 9 de setembro, o médico e escritor J.J. Camargo palestra sobre a relação entre o técnico e o humano.

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