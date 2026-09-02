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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 16:27

EPTC abre concurso público para diferentes áreas de atuação

As inscrições serão abertas às 13h de 9 de setembro e poderão ser realizadas até as 13h de 9 de outubro, exclusivamente pelo site do Instituto Objetiva

As inscrições serão abertas às 13h de 9 de setembro e poderão ser realizadas até as 13h de 9 de outubro, exclusivamente pelo site do Instituto Objetiva

Julio Ferreira / PMPA / JC
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A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) publicou no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) na terça-feira, (01), o edital de abertura do Concurso Público nº 01/2026. O certame oferece oportunidades para profissionais de níveis fundamental, médio e superior, com vagas imediatas e formação de cadastro reserva para diferentes áreas de atuação da empresa. A seleção será realizada pelo Instituto Objetiva e os aprovados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

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