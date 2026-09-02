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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 11:16

Feriado de 7 de setembro deve movimentar 1 milhão de veículos nas rodovias gaúchas

Na BR-290, a Freeway, circulação automóveis será intensa em direção ao Litoral gaúcho e catarinense

Na BR-290, a Freeway, circulação automóveis será intensa em direção ao Litoral gaúcho e catarinense

CCRViaSul/Divulgação/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
O feriado prolongado de 7 de setembro deve provocar um aumento no fluxo de veículos nas principais rodovias do Rio Grande do Sul. A circulação nas estradas está prevista para começar já na sexta-feira (4), com a estimativa de que 994.823 automóveis trafeguem na BR-290 (Freeway), BR-386, BR-101 e BR-448 (Rodovia do Parque), entre os dias 4 e 7 de setembro, período do feriado da Independência do Brasil. A expectativa é de movimento intenso principalmente no acesso ao Litoral Norte, Serra Gaúcha e outras regiões turísticas do Rio Grande do Sul. 

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