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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 19:46

Ar seco traz sol, nevoeiro e frio para o Rio Grande do Sul

Temperatura ficará abaixo de 10°C em grande parte do Estado nesta quarta-feira

Temperatura ficará abaixo de 10°C em grande parte do Estado nesta quarta-feira

TÂNIA MEINERZ/JC
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O ar seco influencia o tempo trazendo sol e nuvens para todas as regiões do Rio Grande do Sul. O dia começa com nuvens e pontos de nevoeiros. A temperatura ficará abaixo de 10°C em grande parte do Estado. Nos Campos de Cima da Serra, a mínima ficará ao redor de 5°C. Ao longo do dia tudo se dissipa e o sol predomina.

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