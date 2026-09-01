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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 10:32

Confira o que abre e o que fecha em Porto Alegre durante o feriado de 7 de Setembro

Mudanças se concentram principalmente no esquema de trânsito devido à passagem do desfile

Mudanças se concentram principalmente no esquema de trânsito devido à passagem do desfile

Marcelo Camargo/Agência Brasil/JC
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Durante o feriado de Dia da Independência do Brasil, comemorado na segunda-feira (7), os serviços essenciais de atendimento e mobilidade urbana em Porto Alegre terão alterações nos horários de funcionamento. As mudanças se concentram principalmente no esquema de trânsito, que deve ter pontos bloqueados devido à passagem do desfile de 7 de setembro. As operações retomam a normalidade no próximo dia útil, terça-feira (8). Confira a programação:

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