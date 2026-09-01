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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 17:08

Bancos de leite sofrem com baixas de estoque no Estado

Déficit de leite em bancos alerta para necessidade de doadoras

Déficit de leite em bancos alerta para necessidade de doadoras

Angélica Coronel/HCPA/Divulgação/JC
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Joaquim Porto
Joaquim Porto
Os bancos de leite de Porto Alegre relatam um aumento significativo em seus estoques durante o Agosto Dourado - mês que marca a campanha do aleitamento materno, incentivando a conscientização, o acolhimento e o apoio às famílias. No entanto, há relatos de que ainda está longe de ser o suficiente para manter as reservas dos bancos estáveis, expondo a falta de leite humano.

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