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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 19:30

Mesmo com El Niño, setembro não terá chuvas acima da média

Em relação à temperatura, a tendência é de uma frequência maior de incursões de ar frio no Sul do Brasil em setembro

Em relação à temperatura, a tendência é de uma frequência maior de incursões de ar frio no Sul do Brasil em setembro

TÂNIA MEINERZ/JC
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O inverno astronômico termina apenas no dia 22 de setembro às 21h05min, mas o chamado período da primavera meteorológica tem início nesta terça-feira (1º), já que compreende o trimestre que vai de setembro a novembro. Setembro é, assim, um mês que marca a transição para a primavera e traz junto um aumento da temperatura.

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