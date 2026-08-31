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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 17:35

Projeto social leva 40 atendimentos oftalmológicos gratuitos a Guaíba nesta quarta-feira

Iniciativa já passou por Osório e ainda terá ações em Rio Pardo e Triunfo

Iniciativa já passou por Osório e ainda terá ações em Rio Pardo e Triunfo

Fundação Leonística de Assistência Social/Divulgação/JC
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O projeto Visão Solidária realiza, nesta quarta-feira (2), uma nova etapa de atendimentos oftalmológicos gratuitos no Rio Grande do Sul. Desta vez, a ação será em Guaíba, onde 40 pessoas serão atendidas das 13h às 16h, na Praça Gastão Leão, no Centro.

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