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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 17:27

Concursos no RS incluem vagas para juízes, professores e agentes de inovação

O salário mais alto é para a vaga de Juiz de Direito Substituto

O salário mais alto é para a vaga de Juiz de Direito Substituto

Freepik/Reprodução/JC
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Quem busca uma oportunidade no serviço público pode encontrar concursos com inscrições abertas em diferentes municípios do Rio Grande do Sul. O salário mais alto é para a vaga de Juiz de Direito Substituto. Aberta pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), o concurso público pretende preencher 30 vagas, com um subsídio de R$ 30.505,36.

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