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CapaGeralSaúde

Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 14:53

SUS terá três novos medicamentos para câncer de pulmão 

Medicações serão financiadas integralmente pelo governo federal

Medicações serão financiadas integralmente pelo governo federal

Agência Brasil
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Agências
Três novos medicamentos para o tratamento de câncer de pulmão serão disponibilizados a pacientes em tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS) a partir de outubro. São eles o brigatinibe, o gefitinibe e o durvalumabe.

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