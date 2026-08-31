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CapaGeralClima

Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 09:54

Municípios registram ocorrências e situação de emergência após temporal com granizo

Prefeitura de Canela decretou situação de emergência por conta das chuvas

Prefeitura de Canela decretou situação de emergência por conta das chuvas

André Fernandes/Prefeitura de Canela/Divulgação/JC
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JC
JC
A Defesa Civil do Estado atualizou na manhã desta segunda-feira (31) o relatório de danos quantitativos provenientes das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos dias. Comparado com domingo, o número de óbitos, feridos, desalojados e desabrigados segue o mesmo, registrando apenas um aumento no número de ocorrências e na população total atingida.

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