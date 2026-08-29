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CapaGeralObituário

Publicada em 29 de Agosto de 2026 às 18:31

Morre empresário Sérgio Goldsztein aos 83 anos

Empresário que marcou o ramo imobiliário do Estado faleceu neste sábado (29) em Porto Alegre; Velório será no domingo

Empresário que marcou o ramo imobiliário do Estado faleceu neste sábado (29) em Porto Alegre; Velório será no domingo

ARQUIVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
O empresário Sérgio Goldsztein morreu neste sábado (29) em Porto Alegre aos 83 anos. Conhecido pela sua atuação no ramo imobiliário do Estado, ele deixa a esposa, Elisabeth Teresa Marchioro Goldsztein, quatro filhos, Fernando, Eduardo, Claudio e Daniel, além de netos. A causa da morte não foi divulgada.

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