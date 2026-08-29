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Publicada em 29 de Agosto de 2026 às 14:29

Tradição e infraestrutura marcam o início do Acampamento Farroupilha

Fernando Lise marcou presença com sua esposa, Helena Lise. Eles sentem que a proibição da presença de animais, tiraram um pouco do

Fernando Lise marcou presença com sua esposa, Helena Lise. Eles sentem que a proibição da presença de animais, tiraram um pouco do "brilho" tradicionalista do evento

JAMIL AIQUEL/ESPECIAL/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
Mesmo com a chuva e o tempo fechado, o público marcou presença no primeiro dia de Acampamento Farroupilha no Parque Harmonia. O evento, que recebeu cerca de 1,4 milhão de pessoas na edição anterior, conta com uma expectativa de ultrapassar a marca de 2 milhões de visitantes em 2026.

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