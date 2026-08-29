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Publicada em 29 de Agosto de 2026 às 10:18

Chuvas no RS deixam um morto e mais de 4 mil atingidos; Metsul alerta para risco de enchentes

Relatório da Defesa Civil aponta que, até o momento, foi registrado um óbito e um ferido em decorrência das chuvas

Relatório da Defesa Civil aponta que, até o momento, foi registrado um óbito e um ferido em decorrência das chuvas

Pedro Piegas/PMPA/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
Após uma breve trégua, a chuva voltou a causar estragos pelo Rio Grande do Sul. Segundo um balanço divulgado na manhã deste sábado (29) pela Defesa Civil estadual, as intempéries afetaram 4.209 pessoas em 33 municípios. O cenário para os próximos dias, de acordo com os especialistas, exige atenção redobrada para o risco contínuo de alagamentos e transbordamento de rios.

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