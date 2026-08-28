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Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 19:17

Com chamamento de 5,8 mil professores, mais de 1,1 mil são destinados à Língua Portuguesa

Educadores devem começar a trabalhar em outubro após análise de documentos

Educadores devem começar a trabalhar em outubro após análise de documentos

David Alves/Palácio Piratini/JC
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Joaquim Porto
Joaquim Porto
O governo do Estado anunciou, na última semana, o chamamento de 5.808 novos professores para as escolas públicas do Rio Grande do Sul. Destes, 1.178 são para a disciplina de Língua Portuguesa. A segunda matéria mais solicitada por docentes é Matemática (914). Para concluir a avaliação de ingresso, os educadores deverão encaminhar os documentos e exames solicitados entre 31 de agosto e 8 de setembro. O prazo esperado pela Secretaria de Educação do RS (Seduc) para os docentes já estarem em atividade é para o mês de outubro.

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