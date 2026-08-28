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Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 20:27

Ministério da Saúde apresenta plano para preparar o SUS para impactos do El Niño

Ministério também tem planos a médio prazo para preparar Sistema Único de Saúde para mudanças climáticas

Ministério também tem planos a médio prazo para preparar Sistema Único de Saúde para mudanças climáticas

Fernando Frazão/Agência Brasil/JC
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Agências
O Ministério da Saúde apresentou nesta semana um plano de preparação e resposta do Sistema Único de Saúde (SUS) aos possíveis impactos do El Niño entre 2026 e 2027.

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