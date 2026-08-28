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CapaGeralClima

Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 12:39

MetSul alerta para risco de enchentes no Rio Grande do Sul e Santa Catarina

Devido ao cenário, há um elevado risco de enchentes nas bacias hidrográficas das regiões

Devido ao cenário, há um elevado risco de enchentes nas bacias hidrográficas das regiões

Prefeitura de Lajeado/Divulgação/JC
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Agências
A MetSul Meteorologia reforça o alerta de alto risco de enchente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina por um episódio de chuva excessiva e potencialmente extrema que deve atingir o Sul do Brasil até a segunda-feira (31). O movimento traz altíssimo risco de alagamentos, inundações e cheias de rios.

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