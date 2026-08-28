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CapaGeralAcampamento Farroupilha 2026

Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 09:52

Acampamento Farroupilha começa neste sábado com 236 piquetes

Cerimônia oficial de abertura com a chegada da Chama Crioula será no 7 de setembro

Cerimônia oficial de abertura com a chegada da Chama Crioula será no 7 de setembro

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
Começa neste sábado (29), no Parque Harmonia, o Acampamento Farroupilha 2026. Até 20 de setembro, o público deve ultrapassar a marca de 2 milhões de visitantes da edição anterior, com 236 piquetes e atrações gratuitas que reúnem tradição, gastronomia e hospitalidade. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

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