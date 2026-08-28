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Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 11:06

Procon inaugura Balcão do Consumidor na Zona Leste de Porto Alegre

No primeiro semestre de 2026, Procon Porto Alegre realizou 30 mil atendimentos na sede do Centro Histórico

No primeiro semestre de 2026, Procon Porto Alegre realizou 30 mil atendimentos na sede do Centro Histórico

EVANDRO OLIVEIRA/ARQUIVO/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
A Zona Leste de Porto Alegre terá um Balcão do Consumidor para atendimento ao público residente nesta região da cidade e que muitas vezes não consegue se deslocar até o Centro Histórico onde funciona o serviço do Procon Porto Alegre. A ideia é permitir a resolução de conflitos sem a necessidade de processo judicial, segundo o diretor do Procon Porto Alegre, Wambert Di Lorenzo. 

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