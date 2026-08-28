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Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 08:13

Sexta começa com chuva e tem previsão de tempestade

Defesa Civil do Estado indica tempestades e possibilidade de inundação em algumas áreas do Estado.

Defesa Civil do Estado indica tempestades e possibilidade de inundação em algumas áreas do Estado.

Patrícia Comunello/Especial/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
A sexta-feira no Rio Grande do Sul começou com nuvens carregadas e tem previsão de chuvas volumosas em diversas áreas do território gaúcho. Em Porto Alegre, o dia está muito escuro. Há registros de queda de granizo na capital gaúcha em pontos da avenida Ipiranga.

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