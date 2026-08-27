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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 18:36

Dmae conclui instalação de comportas em obra de proteção da Zona Norte

Obra reforça a segurança da região do Aeroporto Salgado Filho

Obra reforça a segurança da região do Aeroporto Salgado Filho

Luciano Lanes/PMPA/JC
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Agências
O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) concluiu nesta quinta-feira (27), a instalação das comportas que protegerão o arroio Passo das Pedras de eventuais cheias do rio Gravataí. A intervenção é a principal etapa das obras de proteção dos pôlderes 7 e 8, localizados entre os bairros Sarandi e Anchieta, na Zona Norte.

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