Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralSaúde

Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 17:35

Nefrologia sustentável pode reduzir custos de diálise

Iniciativas sustentáveis visam minimizar impacto ambiental na terapia renal

Iniciativas sustentáveis visam minimizar impacto ambiental na terapia renal

Marcelo Camargo/Agência Brasil/Divulgação/JC
Compartilhe:
Joaquim Porto
Joaquim Porto
Apoiado no Dia Nacional da Diálise, que anualmente ocorre na última quinta-feira de agosto, as atenções também se voltam para o lado da sustentabilidade, ressaltando a necessidade de mudanças quando é observado o impacto ambiental da terapia renal substitutiva. Conforme a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), ao longo de um ano, cada paciente pode consumir cerca de 80 mil litros de água, além de gerar aproximadamente 323 kg de resíduos sólidos.

Notícias relacionadas