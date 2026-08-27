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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 15:19

Apreensão de canetas emagrecedoras pela Receita cresce mais de 20 vezes no primeiro semestre

Órgão também identifica crescimento da comercialização ilegal desses produtos no ambiente digital

Órgão também identifica crescimento da comercialização ilegal desses produtos no ambiente digital

Evandro Leal
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Agências
O valor das apreensões de canetas emagrecedoras pela Receita Federal saltou de R$ 4 milhões para mais de R$ 80 milhões no primeiro semestre de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. O valor é mais de 20 vezes superior ao registrado entre janeiro e junho de 2025.
 
O avanço ocorre em meio ao crescimento da entrada irregular desses medicamentos no Brasil sem autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para serem comercializados no país. Não foi informado, porém, a quantas unidades de canetas emagrecedoras corresponde esse valor.
 
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