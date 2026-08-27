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CapaGeralClima

Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 09:33

Dois países decretam situação de emergência devido ao El Niño

No Panamá, situação envolve tanto o risco de chuvas excessivas quanto a intensificação da seca

No Panamá, situação envolve tanto o risco de chuvas excessivas quanto a intensificação da seca

MARTIN BERNETTI/AFP/JC
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Agências
Panamá e El Salvador declararam emergência diante dos impactos associados ao fenômeno El Niño, que provoca alterações no regime de chuvas e temperaturas e já causa efeitos sobre agricultura, recursos hídricos e navegação.

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