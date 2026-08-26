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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 22:06

Brasil vai começar a rastrear diabetes tipo 5, pouco conhecido e associado a quadros de desnutrição

Campanha alerta para riscos da diabetes à visãoEspecialistas suspeitam que haja no País um número relevante de pessoas com o tipo 5 recebendo tratamento do tipo 1

Campanha alerta para riscos da diabetes à visãoEspecialistas suspeitam que haja no País um número relevante de pessoas com o tipo 5 recebendo tratamento do tipo 1

Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
O Brasil vai começar a rastrear pacientes com diabetes tipo 5, algo inédito na saúde brasileira - e no mundo em grande medida. A novidade foi confirmada pela SBD (Sociedade Brasileira de Diabetes) nesta quarta (26), em um congresso no Rio de Janeiro. Os alvos iniciais serão Norte e Nordeste, regiões que concentram mais casos de pessoas em insegurança alimentar e desnutrição.
 
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A decisão ocorre em função da causa desse tipo de diabetes: ele decorre de problemas nutricionais, e é confundido com o tipo 1. Especialistas suspeitam que haja no País um número relevante de pessoas com o tipo 5 recebendo tratamento do tipo 1, o que incorre em riscos ao paciente.

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