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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 16:39

Tempestades e granizo voltam ao RS entre quinta e domingo; veja as cidades mais afetadas

Avisos da Defesa Civil englobam todas as regiões do Estado

Avisos da Defesa Civil englobam todas as regiões do Estado

Prefeitura de Tramandaí/Reprodução/JC
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Ana Gonzalez
Ana Gonzalez Estagiária do JC
A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu, nesta quarta-feira (26), um alerta para tempestades na maior parte do Estado. O aviso tem vigência entre quinta-feira (27) e domingo (30).

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