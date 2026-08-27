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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 17:46

Cerepal resiste à crise financeira e segue salvando vidas

Centro atende cerca de 80 alunos na escola e 60 no serviço de convivência e reabilitação

Centro atende cerca de 80 alunos na escola e 60 no serviço de convivência e reabilitação

JOANA LUNA CAMARGO/ESPECIAL/JC
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Joana Luna Camargo
Toda segunda-feira é dia de aula de música no Cerepal (Centro de Reabilitação de Porto Alegre para pessoas com paralisia cerebral): "É o dia que eles não querem faltar", brinca a presidente da instituição, Inajara Maria Lafourcade, sobre a expectativa que toma conta das crianças e adultos atendidos.

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