Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralTecnologia

Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 10:53

TikTok pode ter coletado dados de 20% das crianças brasileiras em apenas 1 ano, mostra investigação

TikTok afirmou, por meio de nota, que avalia as medidas cabíveis à sanção

TikTok afirmou, por meio de nota, que avalia as medidas cabíveis à sanção

LOIC VENANCE/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
O TikTok pode ter coletado dados pessoais de cerca de 20% das crianças brasileiras em um período de um ano, segundo cálculo da ANPD (Agência Nacional de Proteção de Dados) feito durante a investigação que resultou na multa de R$ 153,7 milhões aplicada à plataforma nesta terça-feira (25). A decisão cabe recurso.
 
A estimativa foi feita a partir de dados fornecidos pela própria ByteDance, controladora da plataforma, que informou ter removido 7,75 milhões de contas de crianças no país de outubro de 2022 a setembro de 2023.

Notícias relacionadas